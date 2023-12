Faeser warnt vor neuen Ausschreitungen zu Silvester

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat vor erneuten Krawallen in der Silvesternacht gewarnt. Sie befürchte, dass es in manchen Städten wieder blinde Wut und sinnlose Gewalt geben könne, sagte die Bundesinnenministerin dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Mittlerweile gebe es an Tagen wie Silvester eine generell steigende Gewaltbereitschaft. Faeser zeigte sich außerdem besorgt, dass sich die Krawalle mit Ausschreitungen radikalisierter Palästinenser vermischen könnten. Sie wisse aber, dass sich die Polizei in den Bundesländern diesmal anders vorbereite als beim letzten Mal, sagte die Ministerin. Vergangenes Silvester waren etwa in Berlin Polizisten und Rettungskräfte angegriffen worden. Faeser appellierte an alle, einen friedlichen Jahreswechsel zu feiern und Gewalt entgegenzutreten.

