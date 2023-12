Faeser warnt vor Krawallen in der Silvesternacht

Berlin: Innenministerin Faeser befürchtet neue Silvesterkrawalle. Der Nahostkrieg und pro-palästinensische Demonstrationen könnten die Lage zusätzlich verschärfen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Faeser, sie habe die Sorge, dass an Silvester in manchen Städten wieder blinde Wut und sinnlose Gewalt herrschen könnten. Sie sei den Rettungskräften, die dort ihren Kopf hinhalten müssten, sehr dankbar, so Faeser. Unionsfraktionsvize Lindholz warf der Bundesregierung Untätigkeit vor. Wenige Tage vor Silvester vor erneuten Ausschreitungen zu warnen, zeigt nach ihren Worten das ganze Unvermögen. - In der letzten Silvesternacht waren in Berlin und anderen Städten Einsatz- und Rettungskräfte massiv angegriffen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2023 20:00 Uhr