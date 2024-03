Faeser verweist nach Attacke in Russland auf Anschlagsgefahr in Deutschland

Berlin: In Deutschland haben sich Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz entsetzt über die Terrorattacke in Russland gezeigt und den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl ausgesprochen. Bundesinnenministerin Faeser verwies darauf, dass auch in Deutschland die Gefahr durch islamistischen Terrorismus akut bleibe. Vom sogenannten Islamischen Staat Provinz Khorasan geht nach ihren Worten die größte Bedrohung aus. Am Dienstag hatte die Bundesanwaltschaft bei Gera zwei mutmaßliche Islamisten des IS-Ablegers festnehmen lassen. Sie sollen einen Anschlag auf das schwedische Parlament geplant haben. Der Vize-Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Wadephul, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Russland habe seine Verletzlichkeit gezeigt. Er äußerte die Befürchtung, dass Präsident Putin nun noch massiver gegen die Ukraine vorgehen könnte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 22:45 Uhr