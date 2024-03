Faeser verurteilt mutmaßlichen Brandanschlag in der Nähe des Tesla-Werks

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat den mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Stromleitung in der Nähe der Tesla-Autofabrik in Brandenburg scharf verurteilt. Dies sei einer schwere Straftat, die durch nichts zu rechtfertigen sei. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke bezeichnete es als "Form von Terrorismus", gegen die kritische Infrastruktur vorzugehen. Seit dem frühen Morgen ist die Produktion des Tesla-Werks in Grünheide lahmgelegt. Unbekannte hatten in der Nähe einen Hochspannungsmast in Brand gesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 16:00 Uhr