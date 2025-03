Faeser verurteilt Gewalttat in Mannheim

Hinweise zu den Hintergründen: Nach der tödlichen Fahrt durch die Mannheimer Innenstadt gibt es konkrete Anhaltspunkte, dass der Fahrer psychisch krank war. Das teilte am Abend der zuständige leitende Oberstaatsanwalt mit. Ein politisches oder religiöses Motiv schließt er vorerst aus. Der Täter war gestern Mittag mit einem Auto in eine Fußgängerzone gerast - zwei Menschen kamen dabei ums Leben, elf wurden verletzt. Die Polizei nahm den Täter fest. Es gebe Hinweise darauf, dass er sich vor der Festnahme mit einer Schreckschusspistole in den Mund geschossen habe, sagte der Präsident des Landeskriminalamts von Baden-Würtemberg. Er weise entsprechende Verletzungen auf. Bisher konnte er deshalb nicht vernommen werden. Bundesinnenministerin Faeser war am Nachmittag vor Ort. Sie bedankte sich bei den Einsatzkräften und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 00:00 Uhr