Faeser verurteilt Brandanschlag auf Oldenburger Synagoge

Oldenburg: Auf die Synagoge in der niedersächsischen Stadt ist ein Brandanschlag verübt worden. Am frühen Freitag Nachmittag warfen Unbekannte einen Brandsatz auf eine Tür des Gebäudes. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Lediglich die Tür wurde beschädigt. Bundesinnenministerin Faeser schrieb im Kurznachrichtendienst "X" von einem "widerwärtigen" und "menschenverachtenden" Angriff. Auch der Oberbürgermeister Oldenburgs Krogmann verurteilte die Tat auf das Schärfste. Angriffe auf Synagogen seien Angriffe auf uns alle, so der SPD-Politiker.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 01:00 Uhr