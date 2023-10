Faeser verurteilt Aussschreitungen bei propalästinensischer Versammlung in Berlin

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die erneuten Ausschreitungen bei einer pro-palästinensischen Versammlung in Berlin-Neukölln verurteilt. Die SPD-Politikerin sagte, die Demonstrationsfreiheit sei ein hohes Gut. Gewalt gegen Polizisten sei aber nicht akzeptabel. Nach Polizeiangaben wurden gestern Abend Flaschen und Steine auf Einsatzkräfte geworfen und Pyrotechnik gezündet. 65 Beamte wurden verletzt. Die Polizei nahm 174 Personen vorübergehend fest. Im Fall des versuchten Brandanschlags auf eine Synagoge in der Nacht zu Mittwoch hat die Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Sie begründet das mit der zunehmend angespannten Sicherheitslage.

