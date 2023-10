Faeser verteidigt stationäre Grenzkontrollen

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die geplanten temporären Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen verteidigt. Jeder vierte Migrant sei über Schleuser nach Deutschland gekommen, sagte Faeser im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Diese zeitweiligen Kontrollen, so die SPD-Politikerin, seien eine Ergänzung zu der weiterbestehenden Schleierfahndung. Die Länder rief Faeser auf, die Bundesmittel für Geflüchtete auch an die Kommunen weiterzugeben. Im vergangenen Jahr seien nur knapp drei Viertel der Gelder abgegeben worden. FDP-Fraktionschef Dürr erneuerte indes seine Forderung, Geflüchteten kein Bargeld mehr auszuhändigen. Er plädierte stattdessen für ein Bezahlkartensystem oder reine Sachleistungen. Damit, so Dürr, wäre eine Anreiz für Geflüchtete beseitigt, nach Deutschland zu kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 09:00 Uhr