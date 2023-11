Faeser verteidigt Razzien gegen Islamisches Zentrum Hamburg

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die bundesweiten Razzien gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" und seine Teilorganisationen verteidigt. Sie sprach von schwerwiegenden Verdachtsmomenten und nannte die Durchsuchungsmaßnahmen notwendig. Wörtlich sagte sie soeben: "Wir dulden keinerlei islamistische Propaganda bei uns". Es werde unter anderem geprüft, ob die libanesische Hisbollah von hier aus unterstützt wird. Bei den Razzien waren laut Faeser in 54 Objekten mögliche Beweismittel wie Mobiltelefone, Computer und Schriftstücke beschlagnahmt. Diese würden nun ergebnisoffen ausgewertet. Auch in Bayern wurden mehrere Objekte durchsucht. Nach BR-Informationen gehört dazu der Sitz des Vereins Islamische Vereinigung Bayern in München, der Verbindungen zum Hamburger Zentrum unterhalten soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.11.2023 12:15 Uhr