Faeser verteidigt Pläne zu sicheren Herkunftsstaaten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die geplante Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten bekräftigt. Faeser sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in beiden Staaten seien Menschen in aller Regel nicht von politischer Verfolgung bedroht. Zugleich kündigte sie Migrationsabkommen an. Damit hätten Menschen aus Georgien und Moldau die Chance, nach Deutschland zu kommen, um eine Ausbildung zu machen oder zu arbeiten. Das Bundeskabinett will Faesers Gesetzentwurf heute beschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.08.2023 04:00 Uhr