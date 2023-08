Faeser verteidigt geplante Reform des Staatsbürgerschaftsrechts

Berlin: Innenministerin Faeser hat ihren Gesetzentwurf zu niedrigeren Hürden für Einbürgerungen verteidigt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte die SPD-Politikerin, die Reform sei ein entscheidender Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Faeser erklärte wörtlich: "Wir sind mitten in einem weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe." Diese werde man aber nur gewinnen, "wenn sie in absehbarer Zeit voll und ganz Teil unserer Gesellschaft werden können". Die Bundesregierung will heute Regeln für eine schnellere Einbürgerung auf den Weg bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2023 03:00 Uhr