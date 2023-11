Faeser verteidigt geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts

Berlin: Der Bundestag hat in erster Lesung über eine Reform des Einwanderungsrechts beraten. Innenministerin Faeser warb für ihren Gesetzentwurf, mit dem Deutschland attraktiver für Fachkräfte aus dem Ausland werden soll. Die Option, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, sei ist ein Pfund, mit dem man gerade bei Hochqualifizierten wuchern könne, so die SPD-Politikerin. Den Plänen zufolge sollen Doppel-Pässe grundsätzlich erlaubt sein. Außerdem sollen Einbürgerungen schon nach fünf Jahren statt wie bisher nach acht Jahren möglich sein. Schwieriger wird es hingegen für Menschen, die nicht für den eigenen Lebensunterhalt aufkommen können oder sich nicht zur demokratischen Grundordnung bekennen. Der CDU-Innenpolitiker Throm kritisierte den Entwuf als - so wörtlich - "Staatsangehörigkeits - Entwertungsgesetz". Er führe dazu, dass mehr Menschen eingebürgert werden, die nicht ausreichend integriert sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 14:00 Uhr