Faeser verspricht umfassende Aufklärung von Messerangriff in Schleswig-Holstein

Pistorius will die Bundeswehr schnell besser ausrüsten

Altengrabow: Verteidigungsminister Pistorius will die Bundeswehr schnell besser ausrüsten. Bei seinem Antrittsbesuch auf einem Truppenübungsplatz in Sachsen-Anhalt versprach er, dass Ausrüstung und Waffen zügig nachgeliefert werden sollen. Gleichzeitig kündigte Pistorius an, dass die versprochenen Leopard-Panzer bis März oder April in der Ukraine einsetzbar sein sollen. In diesen Tagen werde die Ausbildung ukrainischer Soldaten am Schützenpanzer Marder beginnen, kurz darauf auch am Kampfpanzer Leopard 2, so Pistorius. Derweil übt Moskau scharfe Kritik an den angekündigten Kampfpanzer-Lieferungen des Westens. Kreml-Sprecher Peskow sprach von einer "direkten Beteiligung" am Konflikt, die zunehmend stärker werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2023 19:00 Uhr