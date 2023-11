Faeser verlangt von Muslim-Verbänden Einsatz gegen Antisemitsmus

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat von muslimische Verbänden verlangt, sich stärker gegen Antisemitismus zu positionieren. Vor der zweitägigen Deutschen Islam Konferenz sagte die SPD-Politikerin, es sei die Verantwortung der großen Verbände, sich laut gegen Judenhass und Israelfeindlichkeit auszusprechen. Das solle in den Freitagsgebeten oder auf Social-Media-Kanälen passieren. Faeser betonte aber auch, dass Muslime auf keinen Fall für islamistischen Terror wie dem am 7. Oktober der Hamas in Israel in Haftung genommen werden dürften.

