Kurzmeldung ein/ausklappen Faeser verlängert Grenzkontrollen zu Österreich wegen Migration

Berlin: Die punktuellen Kontrollen an der Grenze zu Österreich sollen um ein weiteres halbes Jahr verlängert werden. Bundesinnenministerin Faeser begründet das damit, dass nach wie vor viele Menschen versuchen, illegal einzureisen. In einem Schreiben an die EU-Kommission erklärt sie, dass sich die Unterbringungssituation in den Kommunen weiter verschärft habe. Seit Herbst 2015 gibt es in Bayern an der Grenze zu Österreich trotz des Schengen-Abkommens für Reisefreiheit Kontrollen. Dänemark wiederum will ab Mitte Mai die Kontrollen an den deutsch-dänischen Grenzübergängen lockern. Statt auf Einreisekontrollen will sich die Polizei künftig mehr auf die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität konzentrieren, hieß es in Kopenhagen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2023 18:15 Uhr