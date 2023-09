Faeser verbietet Neonazi-Gruppe "Hammerskins Deutschland"

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die Neonazi-Vereinigung "Hammerskins Deutschland" und ihre regionalen Ableger verboten. Wie ihr Ministerium in der Früh mitteilte, durchsuchten anschließend Einsatzkräfte Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins in zehn Bundesländern. Auch in Bayern gab es demnach Razzien. Das Verbot erfolgte laut Innenministerium, weil sich die "Hammerskins" gegen die verfassungsmäßige Ordnung stellen. Der Verfassungsschutz stuft die Gruppe als "gewaltorientiert" ein und rechnet ihr bundesweit rund 90 aktive Mitglieder zu. Die "Hammerskins" sollen vor allem in der rechtsextremen Musikszene aktiv gewesen sein.

