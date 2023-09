Faeser verbietet Neonazi-Gruppe "Hammerskins Deutschland"

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die Neonazi-Vereinigung "Hammerskins Deutschland" und ihre regionalen Ableger verboten. Seit der Früh durchsuchen Beamte des Bundeskriminalamts und der Landespolizeien Wohnungen von mutmaßlichen Führungspersonen - und zwar in zehn Bundesländern. Auch in Bayern finden Razzien statt. Das Verbot erfolgte laut Innenministerium, weil sich die "Hammerskins" gegen die verfassungsmäßige Ordnung stellen. Der Verfassungsschutz stuft die Gruppe als "gewaltorientiert" ein und rechnet ihr bundesweit rund 130 Mitglieder zu. Die "Hammerskins", die Mitte der 1980er Jahre in den USA entstanden sind, sollen in Deutschland Rechtsrock-Konzerte und Neonazi-Kampfsportevents organisiert haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 08:00 Uhr