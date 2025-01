Faeser und Wissing verlangen harte Strafen für Angriffe auf Einsatzkräfte

Berlin: Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht hat die Bundesregierung ein härteres Durchgreifen gefordert. Innenministerin Faeser sagte der "Bild", wer Polizisten, Sanitäter oder Ärzte in gefährliche Hinterhalte locke, solle künftig bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Justizminister Wissing ergänzte, es sei wichtig, dass die Strafvorschriften konsequent zur Anwendung gebracht würden. Das Strafgesetzbuch biete schon heute die Möglichkeit, Angriffe streng zu ahnden. Anpassungen seien aber sinnvoll, so der Minister weiter: Ein entsprechender Gesetzentwurf liege vor, der Bundestag solle diesen noch vor der Wahl beschließen, forderte Wissing. - In der Silvesternacht waren in Berlin, aber auch in München, Polizisten und Rettungskräfte während ihrer Einsätze mit Feuerwerkskörpern angegriffen und verletzt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2025 07:45 Uhr