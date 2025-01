Faeser und Wissing fordern härtere Strafen nach Silvester-Gewalt

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat nach der Silvester-Gewalt strengere Strafen gefordert. Die SPD-Politikerin sagte der "Bild"-Zeitung, Chaoten und Gewalttäter würden nur Härte verstehen. Sie verlangte Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren, wenn Polizisten, Sanitäter oder Ärzte in gefährliche Hinterhalte gelockt würden. Zustimmung kommt von Bundesjustizminister Wissing. Gewalttäter müssten die Härte des Gesetzes schnell zu spüren bekommen, so Wissing in der "Bild". Er verwies auf einen Gesetzentwurf, mit dem Angriffe auf Einsatzkräfte strenger bestraft werden können. Der Bundestag sollte diesen noch vor der Wahl beschließen, mahnte Wissing. In Berlin waren in der Silvesternacht mehrere Polizisten und Rettungskräfte während ihrer Einsätze mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. 30 Einsatzkräfte wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2025 09:00 Uhr