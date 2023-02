Faeser und Baerbock informieren sich in Erdbebenregion

Nachrichtenarchiv - 20.02.2023 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben gehen die Behörden mittlerweile von mehr als 47.000 Toten aus. In der Türkei spricht der Katastrophenschutz Afad mittlerweile von mehr als 41.000 Todesopfern, in Syrien ist von fast 6.000 Toten die Rede. - Morgen werden Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser gemeinsam in die Türkei fliegen, um sich vor Ort über die Lage zu informieren. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, sind Gespräche mit Betroffenen und Vertretern von Hilfsorganisationen geplant. Ob die Ministerinnen in der Türkei auch mit Regierungsmitgliedern zusammentreffen, ist nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2023 13:00 Uhr