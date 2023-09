Faeser stützt Pläne von der Leyens zur Überwachung des Mittelmeers

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat sich hinter die Pläne von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gestellt, die Überwachung der EU-Außengrenzen im Mittelmeer aus der Luft und auf See zu verstärken. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte die SPD-Politikerin, die Migration lasse sich nur auf europäischer Ebene dauerhaft lenken. Den Vorschlag von CSU-Chef Söder und CDU-Chef Merz nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Geflüchteten wies sie zurück. Söder und Merz erweckten damit den falschen Eindruck, dass Deutschland die Migration allein steuern könnte mit Obergrenzen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte bei einem Besuch auf Lampedusa einen 10-Punkte-Plan gegen illegale Migration vorgestellt. Das Italienische Kabinett will heute ein Maßnahmenpaket auf den Weg bringen. Regierungschefin Meloni hat bereits eine Verschärfung der Abschiebehaft und die Einrichtung von Abschiebehaftanstalten durch das Militär angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 07:00 Uhr