Faeser stützt Pläne von der Leyens zur Überwachung des Mittelmeers

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser unterstützt die Pläne von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die Überwachung der EU-Außengrenzen im Mittelmeer zu verstärken. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" begründete sie, anders sei die Migrationslage nicht in den Griff zu bekommen. Die SPD-Politikerin sprach von einer schwierigen Lage auf der Mittelmeer-Insel Lampedusa, wo zuletzt tausende Migranten angekommen waren. Faeser kündigte an, einen gemeinsamen Aktionsplan auf den Weg zu bringen, um Italien zu unterstützen. Forderungen des bayerischen Ministerpräsidenten Söder nach einer Obergrenze zur Aufnahme von Geflüchteten wies Faeser indes zurück. Eine dauerhafte Steuerung der Migration sei nur auf europäischer Ebene möglich. Söder erwecke den falschen Eindruck, dass Deutschland das alleine steuern könne. Söder hatte in einem Interview gefordert, die Aufnahme von Migranten auf höchsten 200.000 zu begrenzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 06:00 Uhr