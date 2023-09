Faeser stoppt SPD-Wahlvideo über CDU-Kandidaten Rhein

Wiesbaden: Ein Video der hessischen SPD über die CDU und deren Spitzenkandidaten Boris Rhein sorgt knapp eine Woche vor der Landtagswahl für Aufregung. Denn: die SPD-Spitzenkandidatin, Bundesinnenministerin Faeser, habe das Wahlvideo gestoppt, weil sie es diffamierend finde, schreibt der Berliner Tagesspiegel. In dem Wahlkampf-Spot wird auf eine gemeinsame Abstimmung der CDU und AfD in Thüringen verwiesen und gefragt: "Droht eine solche Kooperation bald auch in Hessen? Wird sich Boris Rhein von Rechtsextremen Stimmen besorgen?" Das Video kursiert in den Sozialen Medien. Auf den Seiten der SPD wurde es gelöscht. Der CDU-Politiker Laschet kritisierte das Video ebenfalls in den Sozialen Medien. Demokraten müssten gegen die Gefahr von rechts zusammenstehen und dürften sich nicht gegenseitig diffamieren, schrieb er.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 14:00 Uhr