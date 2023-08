Faeser spricht nach Spionage-Fall von verschärfter Sicherheitslage

Berlin: Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Spions bei der Bundeswehr unterstreicht Innenministerin Faeser die verschärfte Sicherheitslage in Deutschland. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte sie, durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine habe die Bedrohung durch Spionage, Desinformation und Cyberangriffe eine andere Dimension bekommen. Faeser lobte die Arbeit der Sicherheitsbehörden: Der Fall zeige, dass man russische Spionage in Deutschland im Blick habe und Maßnahmen dagegen treffe. Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter des Beschaffungsamtes der Bundeswehr in Koblenz festnehmen lassen. Ihm wird vorgeworfen, für den russischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.08.2023 03:00 Uhr