Faeser spricht nach Razzia von empfindlichem Schlag gegen Mafia

Meldungsarchiv - 03.05.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die europaweite Razzia gegen die Mafia-Organisation 'Ndrangheta gelobt. Es handele sich um eine der größten bisher durchgeführten Operationen im Kampf gegen die italienische organisierte Kriminalität. Mit den koordinierten Aktionen hätten die Strafverfolgungsbehörden der 'Ndrangheta einen empfindlichen Schlag versetzt. Die Polizei war heute Morgen nach über drei Jahre andauernden Ermittlungen in acht europäischen Ländern sowie in Brasilien und Panama gegen die Mafia-Organisation vorgegangen. Nach Angaben der europäischen Polizeibehörde Europol wurden mehr als 130 Verdächtige festgenommen. Die 'Ndrangheta gilt als mächtigste und reichste Mafia-Organisation in Italien. Sie ist weltweit in mehr als 40 Ländern aktiv und kontrolliert einen großen Teil des Kokainhandels in Europa.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2023 21:00 Uhr