Faeser spricht mit Polen und Tschechien über stationäre Grenzkontrollen

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will bis Mitte der Woche mit ihrem polnischen Kollegen über stationäre Kontrollen an der gemeinsamen Grenze reden. Wie ein Ministeriumssprecher sagte, hat die SPD-Politikerin mit ihrem tschechischen Kollegen bereits am Wochenende entsprechende Gespräche geführt. Faeser hatte es bisher abgelehnt, stationäre Grenzkontrollen einzuführen, um illegale Einwanderung zu begrenzen. Zuletzt hatte sie sich aber dafür ausgesprochen, diese Maßnahme zumindest vorübergehend umzusetzen. Es gehe darum, im gesamten Grenzgebiet mit der Bundespolizei präsent zu sein und kontrollieren zu können, gegebenenfalls auch schon auf der anderen Seite der Grenze, führte ihr Sprecher aus. Ziel sei es, dadurch noch mehr Schleuser aufzugreifen. Der Sprecher betonte, es gehe nicht um dauerhafte Grenzkontrollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2023 16:00 Uhr