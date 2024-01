Faeser spricht mit Hochwasser-Betroffenen in Niedersachsen

Hannover: Einen Tag nach Bundeskanzler Scholz macht sich auch Bundesinnenministerin Faeser ein Bild von der Hochwasserlage in Niedersachsen. Zur Stunde informiert sich die SPD-Politikerin in Hatten-Sandkrug bei Oldenburg über die Situation und spricht mit Einsatzkräften. Begleitet wird sie unter anderen von ihrer niedersächsischen Kollegin Behrens. Laut Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz gibt es an vielen Orten bei den Pegelständen wenig Veränderungen. Unter anderem für die Leine, die Aller und an Ober- und Mittelweser gilt eine Warnung vor großem Hochwasser. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Dienstag um Mitternacht bis voraussichtlich Donnerstagnacht vor starken Regenfällen in Niedersachsen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 15:15 Uhr