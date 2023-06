Faeser spricht in Tunesien über Migration

Meldungsarchiv - 18.06.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Tunis: Bundesinnenministerin Faeser ist zu Gesprächen über Migration nach Tunesien gereist. Sie besucht das nordafrikanische Land gemeinsam mit ihrem französischen Kollegen Darmanin. In Tunis sagte Faeser, Rückführung nach Tunesien funktioniere zwar, aber nicht in dem Ausmaß, in dem Deutschland sich das wünsche. Bei den Treffen mit tunesischen Regierungsmitgliedern soll es auch um Fachkräfte für Deutschland gehen und die Bootsmigration. Vor ihrem Abflug erklärte Faeser, die EU wolle, dass das furchtbare Sterben auf dem Mittelmeer aufhöre. Junge Menschen sollen in der Europäischen Union über sogenannte Talentpartnerschaften eine Chance bekommen. Mit den Partnerschaften werden Fachkräfte und Auszubildende in die EU geholt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2023 21:00 Uhr