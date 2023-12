Faeser sieht zunehmende Gefahr durch islamistischen Terror

Berlin: Innenministerin Faeser sieht eine zunehmende Gefahr durch islamistischen Terror in Deutschland. In der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" warnte Faeser vor einer Radikalisierung gewaltbereiter Islamisten. Die SPD-Politikerin sprach von einer veränderten Bedrohungslage seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7.Oktober. In diesem Zusammenhang wirft die CDU der Regierung Versäumnisse vor. Der Innenpolitiker de Vries beklagte, die Regierung unternehme zu wenig, um terroristische Anschläge zu vermeiden. In Zeiten wachsender Bedrohungen von innen und außen lege die Koalition den Sicherheitsbehörden immer mehr Fesseln an, monierte de Vries. Konkret forderte er zum Beispiel, dass IP-Adressen von Computern länger gespeichert werden dürfen.

