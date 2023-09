Faeser sieht stationäre Grenzkontrollen nur als eine Maßnahme von vielen

Berlin: Deutschland bereitet stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien vor. Diese seien als zusätzliche Maßnahmen zur bestehenden Schleierfahndung gedacht, sagte Bundesinnenministerin Faeser im Deutschlandfunk. Bisher gibt es solche Kontrollen nur an der Grenze zu Österreich. Faeser sagte, feste Kontrollposten könnten Migranten allerdings dazu bringen, an anderer Stelle die Grenze zu überqueren. Deshalb sei es wichtig, genug Personal zu haben und mit den Nachbarländern zusammenzuarbeiten. Die geplanten zusätzlichen Kontrollen richten sich vor allem gegen Schleuser. Etwa jeder 4. oder 5. Migrant komme mit deren Hilfe nach Deutschland, sagte Faeser. Im Kampf gegen Schleuser haben Bundespolizisten am Morgen Wohnungen und Häuser in fünf Bundesländern durchsucht, unter anderem im niederbayerischen Kelheim. Dabei seien viele illegal eingewanderte Menschen angetroffen worden, teilte die Bundespolizei mit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 09:00 Uhr