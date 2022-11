Faeser sieht keine Migrationskrise in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 24.11.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am dritten Tag der Haushaltsberatungen im Bundestag ist es am Nachmittag um den Innen-Etat gegangen. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Lindholz, warf der Bundesregierung vor, zu wenig gegen die Probleme mit Flüchtlingen in Deutschland zu tun. Es gebe eine massive Migrationskrise in Deutschland, um die sich Innenministerin Faeser nicht ausreichend kümmere, sagte die CSU-Politikerin im Bundestag. Die Ministerin widersprach und warnte, mit solchen Äußerungen stärke man nur die AfD. Außerdem kritisierte die Union bei den Beratungen zum Haushalt des Innenministeriums, die Regierung stelle zu wenig Geld für Bundespolizei, Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zur Verfügung. Der SPD-Politiker Gerster wies das zurück und erklärte, für die bessere Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen gebe der Bund 30 Millionen Euro aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2022 18:45 Uhr