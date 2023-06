Faeser setzt auf Lösung im Streit über Migrationspolitik

Kurzmeldung ein/ausklappen Rotes Kreuz warnt vor Minengefahr nach Teilzerstörung des Staudamms

Genf: Nach der weitgehenden Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz vor den Folgen für die Lokalisierung von Landminen hingewiesen. Erik Tollefsen, der Leiter der zuständigen Abteilung beim IKRK sagte, man habe bisher gewusst, wo die Gefahren waren. Jetzt wisse man nur noch, dass die Minen irgendwo flussabwärts sein müssen. Das sei sehr beunruhigend, sowohl für die betroffene Bevölkerung als auch für all diejenigen, die kommen, um zu helfen. Das IKRK hatte mehrere Monate bei Minenräumarbeiten in der Ukraine geholfen, Minenfelder kartiert und markiert sowie Training und Ausrüstung bereitgestellt. Nun wurde all das hinweg gespült, so Tollefsen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 09:45 Uhr