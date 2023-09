Faeser setzt auf flexible Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien

Berlin: Zur Bekämpfung irregulärer Migration nach Deutschland hat Innenministerin Faeser erweiterte Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien angekündigt. Das grausame Geschäft der Schleuser müsse unbedingt gestoppt werden, sagte die SPD-Politikerin nach einer Sitzung des Bundestags-Innenausschusses. Die Bundespolizei werde deshalb ab sofort zusätzliche flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten vornehmen. Diese würden die Schleierfahndung ergänzen, sagte Faeser. Man werde darauf achten, den regulären Pendlerverkehr nicht zu beeinträchtigen. Zusätzliche stationäre Kontrollen will die Innenministerin nicht bei der EU beantragen. Finanzminister Lindner kündigte an, dass der deutsche Zoll die Polizei an den Grenzen zu Polen und Tschechien mit bis zu 500 Vollzugsbeamten unterstützen wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 15:00 Uhr