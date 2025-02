Faeser schließt russische Beteiligung bei Auto-Sabotage nicht aus

Berlin: Wer steckt hinter der Sabotage-Serie in vier deutschen Bundesländern, bei der Unbekannte Bau-Schaum in den Auspuff von mehr als 270 Autos klebten? Bundesinnenministerin Faeser schließt den Verdacht nicht aus, dass Russland dafür verantwortlich ist - mit dem Ziel, die Bundestagswahl zu beeinflussen. An einigen Tatorten lagen Papierschnipsel mit Slogans, die auf die Grünen hinweisen sollten - womöglich ein Versuch, die Tat radikalen Klimaaktivisten unterzuschieben.

