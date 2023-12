Faeser schließt Migrationsabkommen mit Georgien

Tiflis: Deutschland und Georgien haben eine engere Zusammenarbeit bei Migrationsfragen verabredet. Innenministerin Faeser unterzeichnete beim Besuch in Tiflis unter anderem eine Vereinbarung, wonach es in Georgien eine Informationskampagne über geringe Erfolgsaussichten für Asylanträge in Deutschland geben soll. Zudem sind Maßnahmen für Rückkehrer in Georgien geplant. Eine Abwanderung eigener Arbeitskräfte im großen Stil wird die Regierung in Tiflis verhindern. Die Vereinbarung sieht lediglich vereinfachte Prozesse für Saisonarbeiter vor, sowie deutsche Arbeitsangebote an prekär beschäftigte Georgier und einen verstärkten Austausch von Studenten, Auszubildenden und Wissenschaftlern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 14:00 Uhr