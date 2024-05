Faeser schlägt nach Angriffen auf Politiker Sonder-Innenministerkonferenz vor

Berlin: Nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Ecke in Dresden hat Bundesinnenministerin Faeser eine Sondersitzung der Innenminister von Bund und Ländern vorgeschlagen. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" hat sie darüber bereits mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz beraten. Bundespräsident Steinmeier zeigte sich entsetzt über die gewaltsamen Angriffe auf Politiker. Vizekanzler Habeck nannte die Vorfälle den widerlichen Ausfluss einer Verrohung von Sprache und der Enthemmung in den sogenannten sozialen Medien. Der sächsische SPD-Europaspitzenkandidat Ecke liegt seit gestern Abend im Krankenhaus, weil er in Dresden von vier Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden war. Die gleiche Gruppe attackierte auch einen Grünen-Politiker. In Niedersachsen wurde ein AfD-Kandidat mit Eiern beworfen und ins Gesicht geschlagen

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 20:30 Uhr