Faeser sagt Terror-Netzwerk der Reichsbürgerszene den Kampf an

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat sich entsetzt über das mutmaßliche Terror-Netzwerk aus den Reihen sogenannter Reichsbürger geäußert. Sie sprach von einem Abgrund terroristischer Bedrohung. Die Sicherheitsbehörden gingen mit aller rechtsstaatlichen Konsequenz gegen solche Bestrebungen vor, erklärte Faeser. Jetzt müsse vor allem untersucht werden, wie weit die Umsturzpläne schon fortgeschritten waren. Grünen-Fraktionschefin Dröge schrieb auf Twitter, rechtsextremer Terror sei die größte Gefahr für die Demokratie. Bei einer bundesweiten Razzia waren heute Morgen 25 mutmaßliche terroristische Unterstützer festgenommen worden, unter anderem aus der Reichsbürgerszene. Sie sollen einen Umsturz geplant haben, außerdem einen Angriff auf den Bundestag. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot in elf Bundesländern an, auch in Bayern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 12:00 Uhr