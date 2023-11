Faeser ruft islamische Verbände zu klarer Positionierung auf

Berlin: Vor der Deutschen Islamkonferenz hat Bundesinnenministerin Faeser die muslimischen Verbände aufgefordert, sich stärker gegen Antisemitismus zu positionieren. Es sei auch die Verantwortung der großen islamischen Verbände, sich laut und deutlich in Freitagsgebeten oder auf Social-Media-Kanälen gegen Judenhass und Israelfeindlichkeit auszusprechen, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Zugleich warnte Faeser vor einem Generalverdacht. Muslime in Deutschland dürften auf keinen Fall für den islamistischen Terror in Haftung genommen werden. Die Islamkonferenz beschäftigt sich heute und morgen mit den Auswirkungen des Nahostkrieges auf die Gesellschaft. Anders als in den Vorjahren nehmen diesmal keine Vertreter der großen muslimischen Verbände wie etwa der Ditib an dem Treffen im Innenministerium teil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2023 08:00 Uhr