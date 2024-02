Faeser reist nach Südamerika zu Gesprächen über Drogenhandel

Berlin: Innenministerin Faeser reist nach Südamerika, um über den Kampf gegen organisierte Kriminalität und Drogenhandel zu sprechen. Vor ihrer Abreise sagte sie, sie wolle ein schärferes und international enger koordiniertes Vorgehen gegen Kokain und andere Drogen erreichen. Die SPD-Politikerin wird in Brasilien, Peru, Ecuador und Kolumbien Station machen. Den Import von Kokain aus Südamerika sieht Faeser nach eigenen Worten „mit großer Sorge“. Laut ihrem Ministerium wurden im vergangenen Jahr allein im belgischen Antwerpen 116 Tonnen Kokain beschlagnahmt. In den Niederlanden seien es etwa 59 Tonnen, in Deutschland rund 35 Tonnen gewesen.

