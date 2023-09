Faeser: Rechtsextremismus ist große Bedrohung für Demokratie

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat das Verbot der Neonazi-Gruppe "Hammerskins Deutschland" als klares Signal gegen den organisierten Rechtsextremismus, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus bezeichnet. Auf einer Pressekonferenz sagte Faeser, der Rechtsextremismus sei nach wie vor die größte extremistische Bedrohung für die Demokratie in Deutschland, deshalb handle die Regierung weiter mit aller Entschiedenheit, um rechtsextremistische Strukturen zu zerschlagen. Heute früh fanden in zehn Bundesländern Razzien in Räumen der Gruppe statt, auch in drei fränkischen Städten. Laut Faeser fanden die Einsatzkräfte große Mengen an rechtsexremistischen Devotionalien und Bargeld. In Mecklenburg-Vorpommern stellte die Polizei nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin auch Waffen sicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 16:00 Uhr