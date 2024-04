Faeser reagiert entsetzt auf mutmaßliche Anschlagspläne von Jugendlichen

Berlin: Innenministerin Faeser hat entsetzt auf die mutmaßlichen Anschlagspläne von vier Jugendlichen reagiert. Die SPD-Politikerin nannte es in der "Rheinischen Post" erschütternd, dass sich junge Menschen so massiv radikalisiert und offenbar islamistische Terrorpläne verfolgt hätten. Bei den Verdächtigen handelt es sich um Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf sitzen sie bereits seit Ostern in Untersuchungshaft. Sie seien dringend verdächtig, einen Anschlag im Namen des IS vorbereitet zu haben. Die Jugendlichen hätten sich in Chats im Internet darüber ausgetauscht, Kirchen und Synagogen zu überfallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2024 18:00 Uhr