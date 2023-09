Faeser prüft kurzfristige stationäre Grenzkontrollen

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser prüft aktuell kurzfristige stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Der "Welt am Sonntag" sagte die SPD-Politikerin, dafür habe sie die Präsenz der Bundespolizei bereits verstärkt. Man sollte aber nicht den Eindruck entstehen lassen, dass keine Asylbewerber mehr kämen, sobald es stationäre Grenzkontrollen gebe, so Faeser. Im Bundestag war die Ministerin gestern für ihre Migrationspolitik scharf attackiert worden. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warf ihr vor, sie sei in Europa kein "Zugpferd", sondern das "Trojanische Pferd" zur Verschärfung der Migrationskrise.

