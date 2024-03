Faeser plädiert für Regelverschärfung für Fraktionsmitarbeiter im Bundestag

Berlin: Innenministerin Faeser will die Regeln für die Beschäftigung von Abgeordneten- und Fraktionsmitarbeitern im Bundestag verschärfen. Grund sind BR-Recherchen, wonach im Bundestag mehr als 100 Mitarbeiter für die AfD tätig und gleichzeitig in rechtsextremen Organisationen aktiv sind. Faeser sagte der "Rheinischen Post", dass in Regierung und Behörden nur Menschen arbeiten dürften, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes agieren. Die Regierung habe in solchen Fällen aber keine Handhabe, hier könne nur das Parlament selbst aktiv werden. - In Münster hat derweil das Berufungsverfahren der AfD begonnen. Die Partei kämpft gegen die Einstufung als Verdachtsfall der gesamten Partei sowie des sogenannten Flügels und der Jugendorganisation Junge Alternative.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 15:00 Uhr