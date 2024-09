Faeser ordnet Ausweitung der Grenzkontrollen an

Berlin: Ab nächsten Montag soll es an allen deutschen Landesgrenzen vorübergehende Kontrollen geben. Bundesinnenministerin Faeser sagte in Berlin, damit solle die innere Sicherheit gestärkt und die irreguläre Migration noch stärker bekämpft werden. Seit dem vergangenen Oktober hatte es solche Kontrollen bereits an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz gegeben. Seitdem sind nach den Worten der Ministerin bereits mehr als 30 000 Asylsuchende zurückgewiesen worden. Das nun ausgearbeitete Modell werde diese Zahl nun deutlich erhöhen, so Faeser. Unionsfraktionschef Merz hatte mehr Zurückweisungen an den Grenzen zur Bedingung dafür gemacht, morgen die Gespräche mit der Regierung über Migrationspolitik fortzusetzen. In einer ersten Reaktion machte er deutlich, dass er die Maßnahmen nicht für ausreichend hält, und sprach von widersprüchlichen Angaben Faesers.

