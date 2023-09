Faeser nennt mehr Details zum Verbot der "Hammerskins"

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat mehr Details zum Verbot der rechtsextremistischen Gruppe "Hammerskins" bekanntgegeben. Sie sprach auf einer Pressekonferenz von einem "harten Schlag gegen den organisierten Rechtsextremismus". Mit dem Verbot beende man in Deutschland das menschenverachtende Treiben einer international agierenden Neonazi-Vereinigung. Bei den Wohnungsdurchsuchungen am Morgen wurden nach Angaben von Faeser neben Bargeld auch viele Nazi-Devotionalien beschlagnahmt. Die Gruppe habe mit dem Verkauf von rechtsextremistischer Musik und durch Konzerte eine einflussreiche Rolle gehabt. So habe sie ihren Hass verbreitet, so Faeser. Auch im Freistaat wurden im Zuge der Razzia drei Wohnungen durchsucht. Der bayerische Innenminister Herrmann begrüßte das bundesweite Verbot der "Hammerskins". Nun könne die Gruppe ihre rechtsextremistische Weltanschauung nicht mehr ausleben und verfestigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2023 13:45 Uhr