Faeser meldet Grenzkontrollen an Grenzen zu Polen, Tschechien und Schweiz an

Berlin: Angesichts deutlich gestiegener Flüchtlingszahlen will Innenministerin Faeser die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz künftig schärfer kontrollieren lassen. Wie ihr Ministerium mitteilte, erfolgte bei der EU-Kommission eine entsprechende Anmeldung für stationäre Kontrollen. Faeser begründete den Schritt damit, dass immer mehr Menschen auf illegalem Weg versuchten, ins Land zu kommen. Außerdem erklärte sie, das Geschäft der Schleuser werde immer brutaler und skrupelloser. Nach Angaben der Ministerin sollen sich die Kontrollen so wenig wie möglich auf Pendler, Handel und Reiseverkehr auswirken. Die Bundespolizei in Sachsen betonte, sie könne sofort mit den stationären Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien beginnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 18:45 Uhr