Faeser mahnt zu friedllichen Mai-Demonstrationen

Kurzmeldung ein/ausklappen IG Metall bekräftigt Forderung nach Vier-Tage-Woche

Berlin: Zum morgigen Tag der Arbeit hat IG-Metall-Chef Hofmann noch einmal die Vier-Tage-Woche für Arbeitnehmer in der Industrie gefordert. In der "Bild am Sonntag" sagte er, das Arbeitsvolumen könne so gesteigert werden. Bei einer Vier-Tage-Woche mit 32 Stunden Arbeitszeit wären viel mehr Frauen bereit, in Vollzeit zurückzukehren, weil dieses Modell auch mit Familie funktioniere, so Hofmann weiter. Zudem könnten dadurch Produktivität und die Arbeitszufriedenheit gesteigert werden. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, sieht das komplett anders. Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte, deutlich weniger zu arbeiten bei vollem Lohnausgleich sei wirtschaftlich eine Milchmädchenrechnung. Er sei zwar für eine Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts, eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit sei aber ein falsches Signal, so Kampeter weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2023 13:00 Uhr