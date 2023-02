Faeser macht keine finanziellen Zusagen beim Flüchtlingsgipfel

Kurzmeldung ein/ausklappen Grüne und FDP streiten über Schwerpunkte im Haushalt 2024

Berlin: In der Bundesregierung ist ein neuer Streit über den nächsten Bundeshaushalt entbrannt. In einem Brief übt der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck Kritik an Plänen von FDP-Finanzminister Lindner. Inhaltlich geht es um mutmaßliche Vorfestlegungen Linders auf bestimmte Projekte. Als Beispiele nennt Habeck die Aktienrente und die Senkung der Umsatzsteuer für die Gastronomie. Laut Habeck sind aber weitere Projekte vereinbart, die nicht nachrangig behandelt werden dürften. In dem Brief plädiert Habeck für den Abbau umweltschädlicher Subventionen und mehr staatliche Einnahmen. In Lindners Antwortschreiben weist der Finanzminister das zurück. Sowohl Steuererhöhungen als auch anderen Mehrbelastungen seien ausgeschlossen. Lindner hatte zuletzt angeregt, die in der Corona-Pandemie abgesenkte Mehrwertsteuer in der Gastronomie erneut zu verlängern. Zudem will Lindner die steuerliche Begünstigung für Dienstwagen, anders als von den Grünen gefordert, nicht antasten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2023 15:00 Uhr