Faeser lobt Urteil zur Beobachtung der AfD

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat das jüngste Gerichtsurteil zur Beobachtung der AfD gelobt. Es zeige, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind, sagte Faeser in Berlin. Der deutsche Rechtsstaat habe Instrumente, um die Demokratie vor Bedrohungen von innen zu schützen. Genau diese Instrumente seien jetzt erneut von einem unabhängigen Gericht bestätigt worden. Am Vormittag hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster die Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes bestätigt, die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einzustufen. Damit darf die Partei weiterhin mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Bundesverfassungsschutzpräsident Haldenwang sprach von einem Erfolg für den gesamten Rechtsstaat. Der AfD-Bundesvorstand hat bereits angekündigt, die nächste Instanz anzurufen. Zuständig wäre dann das Bundesverwaltungsgericht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2024 13:45 Uhr