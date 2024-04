Faeser lobt Arbeit der Ermittler im Fall der mutmaßlichen Spione für China

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die Festnahme von drei Deutschen, die mutmaßlich für China spioniert haben, als großen Erfolg bezeichnet. Sie dankte dem Verfassungsschutz für die Wachsamkeit und die Aufklärung des Falls sowie dem Bundeskriminalamt. Die Bundesanwaltschaft hatte vorher gemeldet, dass zwei Männer und eine Frau wegen Spionageverdachts festgenommen worden sind. Einer soll als Agent für einen in China lebenden Mitarbeiter des chinesischen Geheimdienstes MSS gearbeitet haben. Im Auftrag dieser Person habe der Mann in Deutschland Informationen zu militärisch nutzbaren innovativen Technologien beschafft. Der Kontakt soll über ein Ehepaar in Düsseldorf und deren dortiges Geschäft gelaufen sein. Konkret ging es unter anderem um Maschinenteile, die auch in Kampfschiffen eingesetzt werden können.

